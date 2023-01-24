ابنة رشوان توفيق: المال ملك أبونا وهو المتصرف الوحيد فيه

علقت الإعلامية هبة رشوان، ابنة الفنان رشوان توفيق، على رفض الدعوى المقامة ضد ابويا الحاج رشوان من شقيقتها "آيه "، في بطلان عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر ، داعية لها بالهداية،قائلة :" المال مال أبونا وهو المتصرف الوحيد فيه".



وأضافت ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الثلاثاء ، أن كل ممتلكات والدي الحاج رشوان موزعة على الأبناء والأحفاد ولكنهم يتعاملون وكأنها مازالت ملكه ، مشيرة الى ان والدى الفنان رشوان توفيق لا يمتلك اى شىء الا رقم هاتفة ، موجه رسالة لشقيقتها " ارجعى يا آية ".

وتابعت :" والدي الحاج رشوان توفيق لم يكن يحمل الأموال ووالدتي كانت المسؤولة بشكل كلي، وكان والدي يعطيها كل المال ويكتفي بمصروفه فقط، وكانت والدتي من يشتري لنا الملابس، وكل ما نملكة من مال بفضل الله ووالدي فقط وليس مال أحد ".

وأكملت :" آية" تسلم عقلها لمجموعة من الأشخاص المُحيطين بها، متابعًا آية تريد كتب كل ممتلكاتها لابنها فى حياتها وابة الحاج رشوان توفيق يرفض ذلك ، ولو انة طلب الفيلا او اى ممتلكات منى يتصرف فيها سأعطيها له بدون تردد ، متابعة " والدي سوف يتم الـ90 عام فى فبرابر القادم ".\

بطلان عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر



وكانت محكمة الاستئناف، قضت اليوم الثلاثاء، برفض الدعوى المقامة من آية، ابنة الفنان رشوان توفيق، ضد والدها، في بطلان عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر.