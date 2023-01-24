تامر عبد الحميد يوجه رسالة نارية لمجلس إدارة الزمالك

وجه تامر عبد الحميد نجم وسط نادي الزمالك السابق رسالة لمجلس إدارة القلعة البيضاء بعد قرار رحيل البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق.



وكتب "عبد الحميد": "الحاجه اللى ممكن نعملها دلوقتى اه تغير الجهاز الفنى ودعم ومساندة الجهاز الفنى الجديد وإضافة صفقتين في أقل من أسبوع ضرورى جداً مهاجم".



وأضاف : "ضرب بيد من حديد على كل مقصر من اللاعبين و الحساب آخر الموسم من يستحق من اللاعبين انه يكون موجود ويتم الاستغناء عن المقصر".



وخسر الزمالك من المحلة اليوم، بنتيجة هدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.