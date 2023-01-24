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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تامر عبد الحميد يوجه رسالة نارية لمجلس إدارة الزمالك

تامر عبد الحميد
تامر عبد الحميد

وجه تامر عبد الحميد نجم وسط نادي الزمالك السابق رسالة لمجلس إدارة القلعة البيضاء بعد قرار رحيل البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق.


وكتب "عبد الحميد": "الحاجه اللى ممكن نعملها دلوقتى اه تغير الجهاز الفنى ودعم ومساندة الجهاز الفنى الجديد وإضافة صفقتين في أقل من أسبوع ضرورى جداً مهاجم".


وأضاف : "ضرب بيد من حديد على كل مقصر من اللاعبين و الحساب آخر الموسم من يستحق من اللاعبين انه يكون موجود ويتم الاستغناء عن المقصر".


وخسر الزمالك من المحلة اليوم، بنتيجة هدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠١٢٤_٢٣١٨٤٥
IMG_٢٠٢٣٠١٢٤_٢٣١٨٢٧
IMG_٢٠٢٣٠١٢٤_٢٣١٨٢٧
الدوري المصري الزمالك مجلس إدارة الزمالك رسالة تامر عبد الحميد المدير الفني للفريق

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