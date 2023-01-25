فقد الأمل في نجاح تجربته.. كواليس جديدة بشأن هروب كلاتينبرج من مصر

أكد جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي، أنه مُساند لأي موقف في صالح التحكيم المصري، وبالتالي كان مُساندًا لتجربة مارك كلاتينبرج منذ البداية.

وتابع “جريشة” خلال مداخلة هاتفية مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "بعد تعيين كلاتينبرج قررت مساندة التجربة من أجل تطوير الحكم المصري، ولكن لم يكن هناك تعاون معه".

وأضاف جهاد جريشة: "مارك كلاتينبرج لم ينجح بالشكل المطلوب كما كنا نريد أو كما يريده، وبالتالي لم يكن سعيد في التجربة، وبالتالي رحل عن مصر منذ أيام، بعد فقدان الأمل في نجاح تجربته".

وأشار الخبير التحكيمي السابق، إلى أن كلاتينبرج كان يريد النجاح بكل تأكيد، وطرح “إيدي ماييه” لتولي مسئولية الحكام، مع احترامي له فالتحكيم المصري أكبر من اسمه.

واستطرد: "أنا مع التحكيم المصري وسوف أساند أي عنصر، ورغبتي فقط في تطوير الحكم المصري، وأتمنى أن يكون الاختيار المقبل هو الأفضل".

واختتم: "البوست الذي نشرته اليوم على الفيس بوك، جاء من أجل المطالبة بمساندة الحكام المصريين، وأتمنى أن تكون هناك مساندة حقيقية من الجميع".