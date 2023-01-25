قرارات غريبة.. تعليق مجدي عبد الغني على رحيل كلاتنبرج من لجنة الحكام

قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق أن الاتحاد المصري لكرة القدم يعيش حالة صعبة خلال الوقت الحالي وتخبط كبير فى القرارات التي يتم اتخاذها.

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر على قناة الشمس:" لا أعلم سر أزمة الاتحاد مع مارك كلاتنبرج ، طالما تعاقدت معه لابد أن يستمر للنهاية ، الحقيقة أننا نري قرارات غريبة تُصدر خلال الفترة الأخيرة.

واضاف:" هناك انقسام كبير داخل الاتحاد المصري لكرة القدم ، ومازالت استقالة مارك كلاتنبرج غير مكتوبة مجرد شفهية فى اتصال مع حازم إمام.

اتحاد الكرة يُعلن استقالة مارك كلاتنبرج

تقدم الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم باستقالته من منصبه مساء اليوم الثلاثاء.

ويعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا طارئًا غدًا الأربعاء، للبت في أمر استقالة كلاتنبرج.

كما يؤكد مجلس الإدارة ثقته في لجنة الحكام، والتي ستستمر في عملها بشكل طبيعي، بقيادة محمد فاروق نائب رئيس اللجنة.