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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شريف منير ينشر صورة له رفقة أحمد زكي من الأرشيف.. شاهد

شريف منير
شريف منير

شارك الفنان شريف منير صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام من أرشيف الذكريات.

 

وظهر شريف منير في الصورة هو وإبنتة رفقة الفنان الراحل أحمد ذكي من أحد العروض الخاصة.

 

وعلق منير قائلاً:"في عرض خاص بحضور أحمد ذكي،كنت موجود انا وبنتي أسما وفواد".

ويذكر ان أكد الفنان القدير شريف منير سعادته بالمشاركة في افتتاح مدينة المنصورة الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الفنان شريف منير، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “قمت بزيارة المدينة منذ سنوات لتصوير إعلان عنها، ولم تكن بهذا الشكل، وكان بها بعض المباني البسيطة لم يزد عددها على 4 أو 5 مبانٍ، ولكن بعد زيارتي لها حاليا فوجئت بوجود مدينة كاملة على أعلى مستوى تتمتع بكل الخدمات سواء مستشفى أو دور عبادة أو مدرسة أو جامعة”.  

وأضاف: “ما رأيته اليوم أمر مشرف، فقد  كنت مبهورا بهذه الإنجازات، والتي أصبحت مصر معتادة عليها، فبين ليلة وضحاها أصبح المصريون يرون إنجازا جديدا”.

وتابع الفنان شريف منير: “رغم وجود كلمة منظمة ومعدة مسبقا، إلا أنني قررت أن أقوم بالحديث بشكل تلقائي لأعبر عن مشاعري تجاه هذا الحدث، ووجدت علامات الترحيب من قبل الرئيس بها، فقد قلت تلك الكلمة من قلبي، فمصر بتنام وتصحي كل يوم على إنجاز جديد”.

واختتم شريف منير حديثه قائلا: “كنت فخورا بمشاركتي، وسعيد لأن هذه المشاركة وغيرها من المشاركات الأخرى ستوثق هذا الدور الذي لعبته أمام أولادي”. 

شريف منير أحمد ذكي أبنه أسماء شريف منير اخبار الفن

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