قالهم أنا بتهدّد.. شوبير يكشف كواليس محادثة كلاتنبرج المثيرة مع السفارة الإنجليزية

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس محادثات الإنجليزي مارك كلاتنبرج، مع السفارة الإنجليزية قبل السفر.

وكتب “شوبير” عبر صفحته الرسمية على تويتر قائلاً: “من الآخر كده كلاتنبرج قال للناس في السفارة بتاعتهم أنا باتهدّد قالوله سافر فورا والتهديد بسبب الكلام الموتور اللي بنسمعه ليل نهار واللي احنا اتعودنا عليه وبنقول حنفي لكن الخواجة كلاتنبرج متفرجش أصلا علي فيلم ابن حميدو”.

استقالة كلاتنبرج

وكان قد تقدم الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم باستقالته من منصبه مساء أمس الثلاثاء.

ويعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا طارئًا اليوم الأربعاء، للبت في أمر استقالة كلاتنبرج.

كما يؤكد مجلس الإدارة ثقته في لجنة الحكام، والتي ستستمر في عملها بشكل طبيعي، بقيادة محمد فاروق نائب رئيس اللجنة.

وكان “صدى البلد” قد انفرد بتصريحات خاصة من الإنجليزي كلاتنبرج حول مصيره وأعلن فيها رحيله عن لجنة الحكام بشكل نهائى بعد ما تعرض لبعض المواقف وفقا لتقديره غير مقبولة .