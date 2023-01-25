بعد إقالته.. فيريرا يُفاجئ الزمالك بطلب صادم | تفاصيل

قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق، إن هناك طلبات مادية من البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق.

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر: "طلب البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، الحصول على قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه في عقده مع القلعة البيضاء، وقيمته 500 ألف دولار، بعد ما تمت إقالته.

طلب فيريرا من إدارة الزمالك

وأضاف: "كما طلب المدرب البرتغالى فيريرا الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة والبالغة 250 ألف دولار، رافضًا التنازل، قبل الرحيل ومغادرة مصر".

وكان الزمالك قد تعرّض للهزيمة أمام غزل المحلة بنتيجة 2/1، مما أدى إلى قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء بإقالة فيريرا.