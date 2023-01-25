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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هات عرض وامشي| رسالة تحذيرية من مرتضي منصور بعد رحيل فيريرا

صدى البلد

علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك علي رحيل بعض اللاعبين عن صفوف الفريق.

ووجه مرتضي منصور رساله للاعبي الزمالك في تصريحات تليفزيونية ، أي لاعب يريد الرحيل عن الزمالك سأوافق عليه معلقا ، “ هات عرض وأمشي ” .

وتابع ، أن لاعبي الزمالك ليسوا موظفين وعليهم أن يدركوا أن مهمتهم إسعاد الجماهير المتواجدة بالملايين .

وشدد مرتضي منصور علي أنه من الطبيعي أن يلعب كل لاعب في مركزه ، وهي كانت من أبرز المشاكل التي واجهت الفريق في الفترة الاخيرة.

واختتم مرتضى منصور تصريحاته ، أي لاعب سيتخاذل سأقوم بمعاقبته ماديا.

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