عاجل | مرتضي منصور يكشف عن الأسباب الحقيقية وراء الاطاحة بفيريرا

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن السبب الحقيقي وراء إقاله فيريرا عن تدريب الزمالك .

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية ، فيريرا مدرب كبير ومحترم، ولكن هناك شيء غير طبيعي حدث له بعد وفاه نجله .

وتابع ، ربما تأثر فيريرا ببعض الظروف الخاصة به وكان يعاند نفسه في أوقات كثيرة.

وشدد مرتضي منصور علي أن قرار توجيه الشكر لفيريرا اتخذناه بعد مباراة الأهلي، ولكن قررنا تأجيل الإعلان عن القرار للحفاظ علي استمرار الفريق.

واختتم مرتضى منصور ، تصريحاته ، سيتم عمل حفل تكريمي لفيريرا ومنحه كافة مستحقاته.