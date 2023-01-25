تغيير قواعد فورمولا 1 لموسم 2023| تفاصيل

تعمل فورمولا 1 دائما علي اتباع القواعد الجديدة التي تصدر كل عام، وذلك لان تلك القواعد من شأنها تغير نتائج فورمولا 1، وذلك من خلال التخلص من المشكلات التي تعاني منها فرق الفورمولا 1 كل موسم، ومنهم فرقة مرسيدس التي تأثرت أكثر من غيرها الموسم الماضي.

فرق فورمولا 1

قواعد جديدة للتخلص من بعض المشكلات التي تواجه فرق فورمولا 1 :

حيث انه تم وضع 4 قواعد من قبل إدارة فورمولا 1 للتخلص من المشكلات التي تواجة الفرق ومنها، يجب أن تكون السيارات أعلى بمقدار 15 مم في التعديلات الجديدة، ويتعين على كل فريق إضافة جهاز استشعار لقياس مدى خطورة اقتراب السيارات من الأرض، بالاضافة الي تقوية بعض الأجزاء في سيارات الفرق، واضافة مرايات جانبية أكبر بحث يتراوح عرض المرايات الجانبية من 5.9 بوصة إلى 7.9 بوصة.

فرق فورمولا 1

لن يحدث أي تعديلات ميكانيكية علي السيارات، وستقتصر التعديلات علي الارتقاء بالخامات، واذا رغب احد في تحديث نواقل الحركة فيجب على الفرق التقدم بطلب للحصول على موافقة بذلك من FIA .

فرق فورمولا 1

ومن ضمن الترقيات الجديدة انخفاض الحد الأدنى لوزن السيارات الجديد حيث يتراوح ما بين 2 كجم إلى 796 كجم.

فرق فورمولا 1

علاوة علي ذلك فأن الموسم الجديد من فورمولا 1 سيكون حافل بالإنجازات وتم تحديد 23 سباق حتي الآن، ولن يتم استبدال سباق الجائزة الكبرى الصينية، وتضاعف سباقات Sprint، وسيتم إقامة سباقات للسرعة في أذربيجان والنمسا وبلجيكا وقطر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وساو باولو، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن سيارات فورمولا 1 في جيلها الجديد في فبراير القادم .



