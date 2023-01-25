عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تغيير قواعد فورمولا 1 لموسم 2023| تفاصيل

فرق فورمولا 1
فرق فورمولا 1

تعمل  فورمولا 1 دائما علي اتباع القواعد الجديدة التي تصدر كل عام، وذلك لان تلك القواعد من شأنها تغير نتائج  فورمولا 1، وذلك من خلال التخلص من المشكلات التي تعاني منها فرق الفورمولا 1 كل موسم، ومنهم فرقة مرسيدس التي تأثرت أكثر من غيرها الموسم الماضي.

فرق فورمولا 1

للبيع برقم خيالي.. سيارة مايكل شوماخر أسطورة سباقات فورمولا 1

حلبة مرسى ياس تستعد لاستقبال الجولة الختامية لسباق فورمولا واحد 2022

قواعد جديدة للتخلص من بعض المشكلات التي تواجه فرق فورمولا 1 :

حيث انه تم وضع 4 قواعد من قبل إدارة فورمولا 1 للتخلص من المشكلات التي تواجة الفرق ومنها، يجب أن تكون السيارات أعلى بمقدار 15 مم في التعديلات الجديدة، ويتعين على كل فريق إضافة جهاز استشعار لقياس مدى خطورة اقتراب السيارات من الأرض، بالاضافة الي تقوية بعض الأجزاء في سيارات الفرق، واضافة مرايات جانبية أكبر بحث يتراوح عرض المرايات الجانبية من 5.9 بوصة إلى 7.9 بوصة.

فرق فورمولا 1

لن يحدث أي تعديلات ميكانيكية علي السيارات، وستقتصر التعديلات علي الارتقاء بالخامات، واذا رغب احد في تحديث نواقل الحركة فيجب على الفرق التقدم بطلب للحصول على موافقة بذلك من FIA .

فرق فورمولا 1

ومن ضمن الترقيات الجديدة انخفاض الحد الأدنى لوزن السيارات الجديد حيث يتراوح ما بين 2 كجم إلى 796 كجم.

فرق فورمولا 1

علاوة علي ذلك فأن الموسم الجديد من فورمولا 1 سيكون حافل بالإنجازات وتم تحديد 23 سباق حتي الآن، ولن يتم استبدال سباق الجائزة الكبرى الصينية، وتضاعف سباقات Sprint، وسيتم إقامة سباقات للسرعة في أذربيجان والنمسا وبلجيكا وقطر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وساو باولو، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن سيارات فورمولا 1 في جيلها الجديد في فبراير القادم .


 

FIA فرق فورمولا 1 فورمولا فورمولا 1 فرقة مرسيدس مرسيدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شعر به سكان القاهرة.. زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب جزيرة رودس

مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن.. تفاصيل

قرار وزاري بتكليف الشباب من الجنسين بأداء الخدمة العامة اعتبارًا من أول فبراير

تحرك عاجل من الأهلي بعد رحيل كلاتنبرج

«شوبير» يزف بشرى لجماهير الأهلي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية

طلب عاجل من فيريرا لإدارة الزمالك قبل الرحيل.. تفاصيل

برلماني يكشف مفاجأة سارة للملاك والمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

رافضا التنازل.. فيريرا يوجه طلبًا لإدارة الزمالك قبل الرحيل

موضوعات متعلقة

شيفروليه كابتيفا 2023 سيارة عائلية بـ 5 آلاف دينار كويتي| صور

سوزوكي فان للسواقين بـ95 ألف جنيه.. صور

أمان وثبات بروتون أوتوماتيك بـ 120 ألف جنيه| صور

سوق المستعمل.. هيونداي فيرنا بـ 150 ألف جنيه

1.5مليون جنيه.. مواصفات بي إم دبليو X1 موديل 2023| صور

أسعار 9 طرازات ميتسوبيشي في السعودية| صور

مواصفات وسعر رولز رويس كولينان 2023 في السعودية| صور

سعر بورشه باناميرا 2023 في الكويت| صور

ترشيحاتنا

مجلس الزمالك تحمل الكثير|تعليق خالد الغندور علي إقالة فيريرا

صحة حديث «نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» ؟ داعية يكشف

تغريم أحمد عيد عبد الملك 20 ألف جنيه بتهمة سب مرتضى منصور

وزير الخارجية الأمريكي السابق يعترف بمساعدة الموساد في سرقة أرشيف إيران النووي

سنجتاح موسكو.. أوكرانيا توجهه تحذير شديد اللهجة لـ روسيا مع اشتعال الحرب

بعد الدبابات.. بيان عاجل من ألمانيا بشأن إرسال مقاتلات وجنود لأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صرصارا في مطعم| تصرف غريب من طباخ.. اعرف السبب

احترس البيتزا تصيبك بمرض خطير.. تحذير

شاكيرا مصر| خسّت 75 كيلو ولم تظهر.. أين اختفت نورا السباعي؟

خس فورا.. السمنة تصيبك بمرض خطير في سن الشيخوخة

فيديو

تصرفات غريبة خلال مباراة غزل المحلة.. ماذا كان يتناول فيريرا أثناء اللقاء؟|فيديوجراف

تجرد من معاني الأبوة.. رجل يعتدي على طفلته وينشر صورها عبر النت بالبحيرة

يدمر الخصوبة.. تحذير من سمن منتشر بالأسواق| فيديو جراف

كواليس إقالة فيريرا.. تصريحات نارية من مرتضى منصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ