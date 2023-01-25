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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية: رجال الشرطة يضربون أروع الأمثلة في لحفاظ على مقدرات الشعب

صدى البلد

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بزيارة لمقر نادي ضباط الشرطة بمدينة الزقازيق لتقديم التهنئة للواء محمد صلاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية بعيد الشرطة والذي يوافق الـ 25 من يناير ذكري الوقفة الوطنية الشجاعة لرجال الشرطة في مدينة الإسماعيلية عام 1952م وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال البريطاني دفاعاً عن العزة والكرامة الوطنية.

 

أكد محافظ الشرقية أن رجال الشرطة يضربون أروع الأمثلة في حفظ الامن والاستقرار والسلام الاجتماعي والحفاظ على مقدرات الشعب المصري ومؤسساته ويبذلون الغالي والنفيس من أجل الدفاع عن الوطن ورفع رايته.

 

قدم محافظ الشرقية التهنئة لكافة قيادات وأجهزة وضباط وافراد مديرية الامن بعيد الشرطة مشيدا بالدور العظيم الذي يقوم به رجال الشرطة من جنود وضباط وقيادات وما يبذلونه من تضحيات في سبيل تأمين الجبهة الداخلية للوطن.

 

أهدى محافظ الشرقية شعار المحافظة لمدير أمن الشرقية تقديراً لأدائه المتميز في الارتقاء بالمنظومة الأمنية داخل المحافظة، كما قدم مدير الأمن درع المديرية لمحافظ الشرقية تقديراً لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة.

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وعلى هامش الزيارة حرصا محافظ الشرقية ومدير الأمن على تفقد قاعات نادي ضباط الشرطة وذلك بعد أن تم الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد به وتهيئته لاستقبال رواده وتقديم خدمات مميزة لهم ولأبناء مدينة الزقازيق.

 

رافق المحافظ في الزيارة الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام ومراد رأفت السكرتير العام المساعد.

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