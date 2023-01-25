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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ممدوح غراب: الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الرياضة في الشرقية

الشباب والرياضة
الشباب والرياضة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً ‏بدعم قطاع ‏الرياضة ‏والرياضيين وذلك تنفيذاً لمبادرة ‏الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي رئيس الجمهورية لبناء ‏الإنسان وتطويره ‏بمختلف المجالات وخاصة النشء والشباب من الرياضيين والذين يحققون البطولات ويحصدون الميداليات الذهبية في مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية ويرفعون اسم مصر عالياً.

 

اشاد المحافظ بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة وخاصة الدور الفعال لنوادي المرأة والفتاه لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة وذوي الهمم من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم من خلالها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الاستقلال المادي ورفع مستوى المعيشة.

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ومن جانبه اشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى استمرار فعاليات تدريب عضوات المشروع القومي لرياضة المرأة بالتعاون بين الإدارة العامة للرياضة بالمديرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة لتدريب الفتيات على تمرينات اللياقة البدنية والألعاب الجماعية والفردية والعروض الرياضية ورياضة الكاراتيه وتعليمهن كيفية الدفاع عن النفس وتشجعيهن على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياه.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المحافظة تضم 4 مراكز لتدريب عضوات المشروع القومي لرياضة المرأة بنوادي ومراكز شباب " الصالة المغطاة بالزقازيق بجوار منطقة التجنيد ، نادى السكة الحديد ، مركز شباب مباشر بالإبراهيمية ، مركز شباب ميت يزيد بمنيا القمح  ، مركز شباب ديرب نجم " ويتم ذلك وفقا للخطة التدريبية الموضوعة ، لتدريب وتنمية المواهب الرياضية لدى الفتيات وتحت اشراف فنى من خبراء الإتحاد ومتابعة إدارية من الإدارة المختصة بالوزارة والمديرية ، وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية حفاظا على سلامة الجميع.

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