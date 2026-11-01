أحمد حسن: عودة إمام عاشور لحسابات الحسين عموتة في الأهلي

كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، عن عودة إمام عاشور لحسابات الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الحسين عموتة خلال المباريات المقبلة للفريق.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«مصدر: إمام عاشور يعود لحسابات الحسين عموتة في مباريات الأهلي المقبلة».

حيث كشفت كواليس الفترة الأخيرة داخل النادي الأهلي عن توتر في العلاقة بين إمام عاشور، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، والمدير الفني المغربي الحسين عموتة على خلفية استبعاد اللاعب من بعض المباريات وقرارات الجهاز الفني المرتبطة بالتقييم الفني والبدني.

و يستعد النادي الأهلي لمواجهته المرتقبة حيث يخوض المارد الأحمر سلسلة من المباريات الهامة والقوية خلال شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات البطولات المختلفة المحلية والقارية.

و يدخل الأهلي هذه الفترة بمعنويات مرتفعة بعد نتائجه الإيجابية في بطولة الدوري المصري الممتاز وكان آخرها الفوز الهام على فريق مودرن سبورت بهدف دون رد.