عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: منطقة سهل الطينة تتمتع بالعديد من المميزات

محافظ بورسعيد.. أن
محافظ بورسعيد.. أن منطقة سهل الطينة تتمتع بالعديد من المميزا

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اجتماعا  للوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي في أعمال تطوير ورفع كفاءة قرى منطقة سهل الطينة شرق بورسعيد.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ، واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد وعدد من الجهات التنفيذية.  

محافظ بورسعيد.. أن منطقة سهل الطينة تتمتع بالعديد من المميزات

وناقش محافظ بورسعيد مع الجهات التنفيذية مستجدات العمل  في تطوير وتنمية قرى سهل الطينة. 

محافظ بورسعيد.. أن منطقة سهل الطينة تتمتع بالعديد من المميزات

واستمع محافظ بورسعيد من رئيس مدينة بورفؤاد،  حول أعمال حصر قرية ٤ بمنطقة سهل الطينة بمدينة بورفؤاد، التي سيجرى تطويرها ،  لتوفير مجمعات تنموية خدمية متكاملة وٱمنة لقاطني قرى سهل الطينة. 

محافظ بورسعيد.. أن منطقة سهل الطينة تتمتع بالعديد من المميزات

 ووجه محافظ بورسعيد بتدقيق أعمال الحصر وبدء تسليم المنازل لمستحقيها من قاطني قرية ٤ بسهل الطينة. 

محافظ بورسعيد.. أن منطقة سهل الطينة تتمتع بالعديد من المميزات

وأكد محافظ بورسعيد أن مناطق سهل الطينة ستشهد تطويرا على أعلى مستوى في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق مبادرة حياة كريمة في جميع قرى الجمهورية.

محافظ بورسعيد.. أن منطقة سهل الطينة تتمتع بالعديد من المميزات

كما شهد اللقاء، مناقشة ٱليات حل مشكلات صغار المزارعين في قرى سهل الطينة، و الاستعدادات الخاصة بإقامة مجمعات خدمية متكاملة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية ،  و عرض نتائج أعمال الحصر للمزارعين في جميع قرى سهل الطينة. 

محافظ بورسعيد.. أن منطقة سهل الطينة تتمتع بالعديد من المميزات

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن الدولة تقف مع المزارع الجاد،  ونعمل على تقديم كافة الدعم لتوفير بيئة ٱمنة ومناسبة للمزارعين وقاطني مناطق سهل الطينة، متطرقا للحديث عن جهود القوات المسلحة المصرية في تأمين وحماية سيناء خلال الفترات الصعبة،  والتضحيات الغالية التي قدمها أبناء الجيش المصري لفرض الأمان ومواجهة الإرهاب الغاشم في أراضي سيناء الغالية.

محافظ بورسعيد ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معرض أهلا رمضان

وفد رسمي من تعليم بورسعيد لتهنئة مدير الأمن بـ عيد الشرطة

كما أكد محافظ بورسعيد أن منطقة سهل الطينة تتمتع بالعديد من المميزات التي تجعل لها مستقبل واعد وإرث حقيقي للأجيال القادمة. 

وأشار محافظ بورسعيد إلي أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتطوير منطقة سهل الطينة ولفت إنه جرى الموافقة على إدراج منطقة سهل الطينة بشرق بورسعيد ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لتحسين مستوى الحياة لمواطني القرى،

وشدد محافظ بورسعيد على أنه لن يسمح بانتشار العشوائيات والاشغالات في قرى سهل الطينة في ظل اعمال التطوير التي تشهدها.

كما شدد المحافظ على التعاون بين كافة الجهات المختصة تحت قيادة رئيس مدينة بورفؤاد، وتوفير كافة المنشٱت الخدمية والتنموية في كل قرية على حدة ،  لتطوير قرى سهل الطينة وتوفير خدمات على اعلى مستوى فضلا عن تحقيق اقصى معدلات الامن والأمان لقاطني هذه المناطق.

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية وعي المواطنين القاطنين في منطقة سهل الطينة بجهود الدولة المصرية نحو الارتقاء بحياتهم و تحقيق أقصى درجات الأمن والأمان،  مؤكدا أن على المواطنين الوقوف جنبا إلى جنب مع الدولة المصرية،  لإنجاز خطط التنمية بالمنطقة،  لافتا أننا نسعى في المقام الأول لخدمة المواطن والمزارع في هذه المناطق ولن يتم المساس بأي من حقوقهم.

كما ناقش محافظ بورسعيد مع المزارعين حول الخدمات المقدمة بمنطقة سهل الطينة في مختلف القطاعات،  مؤكدا أن منطقة شرق بورسعيد شهدت تنمية غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة،  من خلال إقامة مختلف المشروعات التنموية والخدمية التي توفر حياة كريمة لقاطني منطقة سهل الطينة.

وأكد قاطني منطقة سهل الطينة خلال حديثهم أن منطقة سهل الطينة شهدت تحولا كبيرا في مستوى الخدمات، موجهين الشكر لمحافظ بورسعيد على متابعته المستمرة لمستجدات الأوضاع بقرى سهل الطينة و تقديم الدعم في عدد من المشروعات التي جرى إقامتها مؤخرا.

بورسعيد اخبار محافظة بورسعيد الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ بورسعيد مبادرة حياة كريمة اللواء عادل الغضبان شرق بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شعر به سكان القاهرة.. زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب جزيرة رودس

مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن.. تفاصيل

تحرك عاجل من الأهلي بعد رحيل كلاتنبرج

قرار وزاري بتكليف الشباب من الجنسين بأداء الخدمة العامة اعتبارًا من أول فبراير

«شوبير» يزف بشرى لجماهير الأهلي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية

طلب عاجل من فيريرا لإدارة الزمالك قبل الرحيل.. تفاصيل

برلماني يكشف مفاجأة سارة للملاك والمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

رافضا التنازل.. فيريرا يوجه طلبًا لإدارة الزمالك قبل الرحيل

ترشيحاتنا

مجلس الزمالك تحمل الكثير|تعليق خالد الغندور علي إقالة فيريرا

صحة حديث «نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» ؟ داعية يكشف

تغريم أحمد عيد عبد الملك 20 ألف جنيه بتهمة سب مرتضى منصور

وزير الخارجية الأمريكي السابق يعترف بمساعدة الموساد في سرقة أرشيف إيران النووي

سنجتاح موسكو.. أوكرانيا توجهه تحذير شديد اللهجة لـ روسيا مع اشتعال الحرب

بعد الدبابات.. بيان عاجل من ألمانيا بشأن إرسال مقاتلات وجنود لأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صرصارا في مطعم| تصرف غريب من طباخ.. اعرف السبب

احترس البيتزا تصيبك بمرض خطير.. تحذير

شاكيرا مصر| خسّت 75 كيلو ولم تظهر.. أين اختفت نورا السباعي؟

خس فورا.. السمنة تصيبك بمرض خطير في سن الشيخوخة

فيديو

تصرفات غريبة خلال مباراة غزل المحلة.. ماذا كان يتناول فيريرا أثناء اللقاء؟|فيديوجراف

تجرد من معاني الأبوة.. رجل يعتدي على طفلته وينشر صورها عبر النت بالبحيرة

يدمر الخصوبة.. تحذير من سمن منتشر بالأسواق| فيديو جراف

كواليس إقالة فيريرا.. تصريحات نارية من مرتضى منصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ