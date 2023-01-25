محافظ بورسعيد: منطقة سهل الطينة تتمتع بالعديد من المميزات

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا للوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي في أعمال تطوير ورفع كفاءة قرى منطقة سهل الطينة شرق بورسعيد.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ، واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد وعدد من الجهات التنفيذية.

محافظ بورسعيد.. أن منطقة سهل الطينة تتمتع بالعديد من المميزات

وناقش محافظ بورسعيد مع الجهات التنفيذية مستجدات العمل في تطوير وتنمية قرى سهل الطينة.

محافظ بورسعيد.. أن منطقة سهل الطينة تتمتع بالعديد من المميزات

واستمع محافظ بورسعيد من رئيس مدينة بورفؤاد، حول أعمال حصر قرية ٤ بمنطقة سهل الطينة بمدينة بورفؤاد، التي سيجرى تطويرها ، لتوفير مجمعات تنموية خدمية متكاملة وٱمنة لقاطني قرى سهل الطينة.

محافظ بورسعيد.. أن منطقة سهل الطينة تتمتع بالعديد من المميزات

ووجه محافظ بورسعيد بتدقيق أعمال الحصر وبدء تسليم المنازل لمستحقيها من قاطني قرية ٤ بسهل الطينة.

محافظ بورسعيد.. أن منطقة سهل الطينة تتمتع بالعديد من المميزات

وأكد محافظ بورسعيد أن مناطق سهل الطينة ستشهد تطويرا على أعلى مستوى في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق مبادرة حياة كريمة في جميع قرى الجمهورية.

محافظ بورسعيد.. أن منطقة سهل الطينة تتمتع بالعديد من المميزات

كما شهد اللقاء، مناقشة ٱليات حل مشكلات صغار المزارعين في قرى سهل الطينة، و الاستعدادات الخاصة بإقامة مجمعات خدمية متكاملة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية ، و عرض نتائج أعمال الحصر للمزارعين في جميع قرى سهل الطينة.

محافظ بورسعيد.. أن منطقة سهل الطينة تتمتع بالعديد من المميزات

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن الدولة تقف مع المزارع الجاد، ونعمل على تقديم كافة الدعم لتوفير بيئة ٱمنة ومناسبة للمزارعين وقاطني مناطق سهل الطينة، متطرقا للحديث عن جهود القوات المسلحة المصرية في تأمين وحماية سيناء خلال الفترات الصعبة، والتضحيات الغالية التي قدمها أبناء الجيش المصري لفرض الأمان ومواجهة الإرهاب الغاشم في أراضي سيناء الغالية.

كما أكد محافظ بورسعيد أن منطقة سهل الطينة تتمتع بالعديد من المميزات التي تجعل لها مستقبل واعد وإرث حقيقي للأجيال القادمة.

وأشار محافظ بورسعيد إلي أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتطوير منطقة سهل الطينة ولفت إنه جرى الموافقة على إدراج منطقة سهل الطينة بشرق بورسعيد ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لتحسين مستوى الحياة لمواطني القرى،

وشدد محافظ بورسعيد على أنه لن يسمح بانتشار العشوائيات والاشغالات في قرى سهل الطينة في ظل اعمال التطوير التي تشهدها.

كما شدد المحافظ على التعاون بين كافة الجهات المختصة تحت قيادة رئيس مدينة بورفؤاد، وتوفير كافة المنشٱت الخدمية والتنموية في كل قرية على حدة ، لتطوير قرى سهل الطينة وتوفير خدمات على اعلى مستوى فضلا عن تحقيق اقصى معدلات الامن والأمان لقاطني هذه المناطق.

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية وعي المواطنين القاطنين في منطقة سهل الطينة بجهود الدولة المصرية نحو الارتقاء بحياتهم و تحقيق أقصى درجات الأمن والأمان، مؤكدا أن على المواطنين الوقوف جنبا إلى جنب مع الدولة المصرية، لإنجاز خطط التنمية بالمنطقة، لافتا أننا نسعى في المقام الأول لخدمة المواطن والمزارع في هذه المناطق ولن يتم المساس بأي من حقوقهم.

كما ناقش محافظ بورسعيد مع المزارعين حول الخدمات المقدمة بمنطقة سهل الطينة في مختلف القطاعات، مؤكدا أن منطقة شرق بورسعيد شهدت تنمية غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، من خلال إقامة مختلف المشروعات التنموية والخدمية التي توفر حياة كريمة لقاطني منطقة سهل الطينة.

وأكد قاطني منطقة سهل الطينة خلال حديثهم أن منطقة سهل الطينة شهدت تحولا كبيرا في مستوى الخدمات، موجهين الشكر لمحافظ بورسعيد على متابعته المستمرة لمستجدات الأوضاع بقرى سهل الطينة و تقديم الدعم في عدد من المشروعات التي جرى إقامتها مؤخرا.