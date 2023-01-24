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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بمشاركة 30 عارضا

محافظ بورسعيد ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معرض أهلا رمضان

محافظ بورسعيد ورئيس
محافظ بورسعيد ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معرض "أهلا رمضان

افتتح اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومحمد سعده، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، معرض "أهلا رمضان" ببازار بورسعيد الجديد، والذي تقيمه الغرفة التجارية ببورسعيد، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات كافية، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ودكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وبحضور السادة أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

وتفقد محافظ بورسعيد أقسام المعرض المختلفة، مُطلعًا على أسعار السلع وجودتها وكمياتها، ومشيدًا بمحتويات المعرض وما لمسه من وجود تخفيضات حقيقية وملموسة على أسعار السلع، وموجهًا الشكر للغرفة التجارية المصرية ببورسعيد ممثلة في محمد سعده، رئيس الغرفة، على جهدهم وتعاونهم القوي في إقامة معرض "أهلا رمضان" بهذا المظهر الحضاري المشرف.

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وعزفت أحدى فرق "السمسمية" عدد من الأغاني الوطنية وأغاني تراث بورسعيد في ظل تجاوب المواطنين معها، وأجواء من الفرحة والسعادة بين العارضين وزوار المعرض.

محافظ بورسعيد ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معرض "أهلا رمضان"

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة الرقابة المستمرة على المعرض، مؤكدًا على أنه سيتابع المعرض بصفة يومية للتأكد من تحقيق الهدف منه في تلبية كافة احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلتها في الأسواق.

محافظ بورسعيد ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معرض "أهلا رمضان"


ومن جانبه، وجه رئيس الغرفة التجارية المصرية ببورسعيد، الشكر لمحافظ بورسعيد على جهوده وتعاونه المثمر في إقامة معرض "أهلا رمضان"، لافتا أن المعرض يأتي للعام الثامن على التوالي في إطار المساهمة المجتمعية للغرفة للتخفيف عن كاهل مواطني بورسعيد، وأن الغرفة تحملت كافة تكاليف إقامة المعرض في مقابل قيام العارضين بعرض السلع بأسعار مخفضة بشكل ملموس للمواطنين مع التشديد على الجودة العالية للسلع وتوافرها بكميات وفيرة طوال فترة إقامة المعرض.

محافظ بورسعيد ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معرض "أهلا رمضان"

وأكد على أنه جرى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة المعرض والرقابة على الأسعار وجودة السلع وتوافرها، لافتا أن المعرض سيستمر لمدة 3 أشهر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وسيوفر كافة احتياجات المواطنين من السلع، مثل: اللحوم، والدواجن، الخضروات، الفاكهة، ياميش رمضان، المجمدات، البقوليات، الأرز، السكر، الدقيق، فوانيس رمضان وألعاب الأطفال، حلوى رمضان، الألبان ومنتجاتها، العطور والبخور، والعصائر، وغيرها من السلع الغذائية وغير الغذائية.

محافظ بورسعيد ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معرض "أهلا رمضان"


ويقام المعرض على مساحة أكبر من 2000 متر مربع، بمشاركة أكثر من 30 عارض من كبرى المصانع والشركات وتجار الجملة موزعين على 49 قسم، بالإضافة إلى مشروع الإنتاج الحيواني التابع لمحافظة بورسعيد، وجميع المحلات المتواجدة في البازار، كما يتواجد لأول مرة بالمعرض أحد منافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية.

محافظ بورسعيد ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معرض "أهلا رمضان"
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