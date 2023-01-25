بعد الدبابات.. بيان عاجل من ألمانيا بشأن إرسال مقاتلات وجنود لأوكرانيا

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، بعد قرار تزويد الجيش الأوكراني بدبابات “ليوبارد-2” إن ألمانيا ستلتزم بمبدأ تجنب التصعيد بين روسيا وحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وقال شولتس: “هناك حرب ليست بعيدة عن برلين، ضد دولة كبيرة مثل أوكرانيا. لذلك، في كل ما نقوم به، يجب أن نوضح دائمًا أننا سنفعل كل ما هو ضروري وممكن لدعم أوكرانيا، ولكن في نفس الوقت نتجنب التصعيد بين روسيا وحلف شمال الأطلسي”.

وأضاف: "سنستمر دائمًا في أخذ هذا المبدأ في الاعتبار".

حقيقة ارسال المقاتلات والجنود

إلي ذلك، قال المستشار الألماني، ردا على أسئلة من نواب البوندستاج، إن ألمانيا لن تزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة وترسل جنودها "لا الآن ولا في المستقبل”.

وفي الوقت نفسه، أكد الجانب الروسي، في تعليقه على قرار برلين توريد الدبابات، أن هذه خطوة خطيرة للغاية تنقل الصراع في أوكرانيا إلى مستوى جديد من المواجهة.

ووفقًا للسفير الروسي في ألمانيا سيرجي نيتشايف، فإن اختيار برلين يتحدث عن رفض ألمانيا الاعتراف بالمسؤولية التاريخية تجاه شعب روسيا عن الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الوطنية العظمى.