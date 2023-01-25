برامج تدريبية جديدة للعاملين بـ جامعة حلوان .. قنديل : إعداد خريجين وأساتذة مواكبين للتطور التكنولوجي

رئيس جامعة حلوان: برامج تدريبية لتطوير الأداء الجامعي

نائب رئيس جامعة حلوان: خطة لتطوير المنظومة التعليمية للجامعة

تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بحلوان: برامج تدريبية لتطوير خبرات العالمين

جامعة حلوان تكشف خطة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس خلال شهر فبراير



أعلنت جامعة حلوان، خطة لتطوير الجامعة بكل قطاعاتها لرفع التصنيف الدولي لها ولتطوير المنظومة التعليمية ومواكبة تطورات التحول الرقمي ولجعل خريجيها مواكبين لمتطلبات سوق العمل و تطوير المنظومة التعليمية بداية من عضو هيئة التدريس حتي الطالب .

و كشفت جامعة حلوان أن من ضمن خطة التطوير للمنظومة التعليمية ، تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بما على الطالب و يطور مستوى التعليم و الخريجين بالجامعة .

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لـ"صدى البلد" حول هذه الخطة ان الجامعة قد اطلقت برامج تدريبية لاعضاء هيئة التدريس تنظم بصفة شهرية من منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية، ولتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة، والعمل على تحسين الأداء، واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة فى التعليم .

أوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة تقدم برامج تدريبية للعاملين متطورة ومتنوعة تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية وتطوير معرفة ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث لتحقيق جودة التعليم والبحث العلمى.

و أكدت الدكتورة منى أبو هشيمة مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أن الجامعة تقدم من خلال المركز برامج تدريبية متطورة تقام بهدف تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

وأوضح الدكتور أحمد مراد، من أعضاء هيئة التدريس جامعة حلوان الذين خاضوا هذه البرامج التدريبية التابعة لمركز تنمية القدرات وإعداد القيادات أنها مفيدة ومتنوعة وساعدت في تنمية مهاراته التدريسية وفتحت آفاق جديدة له بالعملي التعليمية ونوه إلى أنه يتم خلال هذه الدورات التدريب على "استخدام التكنولوجيا الحديثية في التدريس ، كيفية ادارة الوقت ، الضوابط الخاصة بالجامعات ، كيفية تنظيم وإعداد المشروعات البحثية ، كيفية تنظيم المؤتمرات العلمية " وغيرها من الدورات التي تعمل على تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس .

و تشمل خطة مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس للعاملين بجامعة حلوان خلال شهر فبراير 2023 الاتي :

تقويم نواتج التعلم والوجدانية والمهارية ، في تمام الساعة ٥ مساء يومي الثلاثاء والأربعاء ٧-٨ فبراير.

الذكاء العاطفي والتميز في بيئة العمل، في تمام الساعة ٥ مساء يومي الأحد والإثنين ١٢-١٣فبراير.

معايير الجودة في العملية التدريسية في تمام الساعة ٩ صباح يومي الثلاثاء والأربعاء ٢١-٢٢ فبراير.

مكافحة الفساد والتعريف به في تمام الساعة ٥ مساء يومي الأحد والإثنين ٢٦-٢٧ فبراير.

دورات بمقر المركز بدار الضيافة بالحرم الجامعي:

مهارات الاتصال في انماط التعليم المختلفة ، في تمام الساعة ٩ صباح يومي الأحد والإثنين ١٩-٢٠ فبراير.

وكشفت جامعة حلوان بأنه يتم التسجيل والاشتراك فى البرامج التدريبية الخاصة بتطوير مهارات اعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان المنعقدة خلال شهر فبراير عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.