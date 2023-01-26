مسدس ومعجون أسنان دهب.. شاهد| محمد رمضان يستعرض ممتلكاته على فيسبوك

أثار الفنان محمد رمضان، الجدل من جديد بعد استعراضه بمسدس يمتلكه مصنوع من الذهب والذي ظهر به في أحدث أغنياته "نصابة "، والمقرر طرحها قريبا على قناته على اليوتيوب.

ممتلكات محمد رمضان المصنوعة من الذهب

ونشر الفنان محمد رمضان، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهر وهو يستعرض مسدسه المصنوع من الذهب.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يستعرض فيها محمد رمضان ممتلكاته المصنوعة من الذهب على الفيسبوك، حيث ظهر عدة مرات يستعرض أشياء له مصنوعة من الذهب عيار 24 منها معجون الأسنان وهاتفه المحمول وغيرها .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.