عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مسدس ومعجون أسنان دهب.. شاهد| محمد رمضان يستعرض ممتلكاته على فيسبوك

محمد رمضان
محمد رمضان

أثار الفنان محمد رمضان، الجدل من جديد بعد استعراضه بمسدس يمتلكه مصنوع من الذهب والذي ظهر به في أحدث أغنياته "نصابة "، والمقرر طرحها قريبا على قناته على اليوتيوب.

ممتلكات محمد رمضان المصنوعة من الذهب 

ونشر الفنان محمد رمضان، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهر وهو يستعرض مسدسه المصنوع من الذهب.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يستعرض فيها محمد رمضان ممتلكاته المصنوعة من الذهب على الفيسبوك، حيث ظهر عدة مرات يستعرض أشياء له مصنوعة من الذهب عيار 24 منها معجون الأسنان وهاتفه المحمول وغيرها .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

محمد رمضان مسدس محمد رمضان دهب محمد رمضان ممتلكات محمد رمضان المعدن النفيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يعود لمنطقة الـ1500 جنيه من جديد.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

5 جنيهات مرة واحدة|خبراء يتوقعون هبوطا قويا للدولار قريبا وسعره الآن مفاجأة

قرار عاجل من الخطيب في الأهلي..تفاصيل

بفرمان أسامة نبيه.. مرتضى منصور يكشف أولى صفقات الزمالك

سبب غريب.. أول رد من اتحاد الكرة على إحالة كهربا للجنة الانضباط

ذهب لتحية الجماهير.. تطور عاجل في جلسة التحقيق مع كهربا باتحاد الكرة

بشرى سارة.. عدلي القيعي يزف خبرا سعيدا لجماهير الأهلي بشأن غرامة كهربا

عقدي صح.. إعلامي شهير يفجر مفاجأة مدوية في أزمة كهربا مع الزمالك

موضوعات متعلقة

حواوشي مغشوش.. بيع كرتون مفروم على أنه لحوم في الدقهلية

للعظماء فقط .. مقترح برلماني بإنشاء مقابر للشخصيات المهمة في العاصمة الجديدة

بتاعة الغلابة .. تداول صور صادمة لياسمين عز قبل الشهرة

حذر اطفالك .. تداول فيديو على الفيسبوك يكشف اسرع سرقة في 7 ثواني

الشرطة تكشف سر اختفاء مساعدة منة فضالي

ضحايا من أمريكا .. تفاصيل جديدة في قضية البلوجر هدير عاطف وحقيقة تورط عمرو راضي

ما مصير محمد عادل قاتل نيرة أشرف؟

حذف وعودة..حل أزمة أغنية على وضعنا لـ محمد رمضان بعد اتهامه بالسرقة

ترشيحاتنا

روسيا تعلن عدم تغيير وضع الحرب بعد إمداد أوكرانيا بالدبابات الأمريكية والألمانية

3 مؤكدين و3 محتملين.. شوبير يعلن غيابات الأهلي في كأس العالم للأندية

بي إم دبليو الفئة الثالثة أوتوماتيك بـ 100 ألف جنيه| صور

هذا السبب يدفع رجلين للتحول إلى كلب وذئب في اليابان

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك ووقف جرائم الاحتلال في جنين

بعد استشهاد 9 مواطنين.. اندلاع مواجهات بين جيش الاحتلال والفلسطينيين في بيت لحم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضرب 6 دول منها مصر.. كيف تتعامل مع أطفالك أثناء وقوع زلزال؟

بيغني راب فى أمريكا.. معلومات عن نجل حنان ترك بعد تهنئتها له

ننجو بهذا الأمر.. خبراء يحذرون: الذكاء الاصطناعي سيقضي على الجنس البشري

بعد جلسة تصوير في البانيو.. إطلالات أثارت بها مايان السيد الجدل |شاهد

فيديو

مسدس ومعجون أسنان دهب.. شاهد| محمد رمضان يستعرض ممتلكاته على فيسبوك

دي صوري وعايزة أكسب فلوس..القبض على سيدة العجوزة بسبب إساءة استخدام فيسبوك

مفاجأة في سعر الدولار بعد تصريحات المستوردين | ماذا يحدث ؟

حرق وتمزيق المصحف .. ماذا ستفعل الدول الإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ