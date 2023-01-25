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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الهيئة العامة للاستعلامات تشارك بجناحها السنوى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

الهيئة العامة للاستعلامات
الهيئة العامة للاستعلامات تشارك بجناحها السنوى بمعرض القاهرة

شاركت الهيئة العامة للاستعلامات بجناحها السنوى في معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الرابعة و الخمسين.
وقد تميز جناح الهيئة هذا العام بعرض مجموعة من الاصدارات المتميزة للهيئة التى تعطى جوانب كثيرة من المعرفة التوعوية لأهم القضايا المعاصرة فى كافة مستوياتها المحلية والاقليمية والدولية.. اضافة الى مجموعات من اصدارات الهيئة المختلفة للتعريف بدور الهيئة فى ابراز انجازات الدولة فى كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها.
وقد صرح محمد حسين رئيس قطاع الخدمات المركزية بالهيئة بان الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة حريص كل الحرص على تطوير الهيئة فى كافة قطاعاتها لمسايرة التطور المذهل فى مجال تبادل المعلومات وتكنولوجيا الاتصال مؤكداً على المشاركة المتميزة للهيئة فى هذا العرس الثقافى السنوى الكبير. علماً بأن كافة إصدارت الهيئة توزع مجانياً مساهمة في توسيع قاعدة المعرفة و الاستنارة .

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