أعلن فلاديمير روجوف، عضو مجلس إدارة منطقة زابوريجيا، اليوم الأربعاء، نجاح القوات الروسية في تدمير مركز قيادة اللواء 128 التابع للجيش الأوكراني في منطقة زابوريجيا.

وقال روجوف، رئيس حركة “نحن مع روسيا”، لقناة “NTS” التلفزيونية: "تم تدمير مركز قيادة اللواء 128 التابع للجيش الأوكراني في منطقة زابوريجيا، قبل أن يموت طاقم قيادتهم".

وأكد أنه تجري الآن العمليات العسكرية الرئيسية في اتجاه زابوريجيا على طول خط المواجهة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بسماع دوي انفجارات في مدينة زابوريجيا التي تسيطر عليها كييف.

كما أُعلن حالة التأهب الجوي في مناطق كييف وتشيركاسي وتشرنيهيف وكيروفوجراد وجيتومير.

وفي الوقت نفسه، لم يتم الإعلان عن أي حالة تأهب جوي في الجزء من منطقة زابوريجيا التي تسيطر عليها كييف.

وفي وقت سابق من اليوم، تم إعلان عن حالة تأهب للغارة الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا واستمرت قرابة ساعتين.