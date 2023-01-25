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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطوة على طريق النصر.. أول تعليق لزيلينسكي بشأن إرسال أمريكا دبابات أبرامز

زيلينسكي
زيلينسكي

وجه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي الشكر لنظيره الأمريكي جو بايدن بعد إعلانه اليوم الأربعاء، إمداد الجيش الأوكراني بـ31 دبابة من طراز "أبرامز إم 1".

وقال زيلينسكي "شكرا للرئيس بايدن.. لهذا القرار القوي.. نشعر بالامتنان لدعم القيادة! إنها خطوة مهمة على طريق النصر".

وأضاف "اليوم يتحد العالم الحر بشكل لم يسبق له مثيل من أجل هدف مشترك وهو تحرير أوكرانيا.. نحن نمضي قدما".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن اليوم الأربعاء، إرسال 31 دبابة من طراز “أبرامز” إلى أوكرانيا، مما يعكس تلبية الإدارة الأمريكية لطلبات كييف للحصول على الدبابات الحديثة.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال بايدن: “دبابات أبرامز هي الأفضل في العالم، وهذه قدرة هائلة جديدة ستحصل عليها أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها على المدى الطويل”، مشيرا إلى أنه سيتم شراء الدبابات من خلال تمويل مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا.

وقال مسؤولون كبار في الإدارة إن وصول دبابات أبرامز سيستغرق شهورا وسيتطلب تدريبا مكثفا للقوات الأوكرانية على كيفية تشغيلها وخدمتها. ويجب على الولايات المتحدة التنقل في سلاسل التوريد المعقدة للمكونات المطلوبة للدبابات.

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