بيان عاجل من روسيا بعد إعلان ألمانيا الحرب عليها

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك والمستشارة السابقة أنجيلا ميركل، تشير إلى تخطيط الغرب المسبق لـ الحرب ضد روسيا.

وكتبت زاخاروفا: "إذا أضفنا إلى ما كشفت عنه ميركل أنهم كانوا يقوون أوكرانيا ولم تعتمد على اتفاقيات مينسك، فإننا نتحدث عن حرب مخطط لها مسبقا ضد روسيا، ولا تقولوا لاحقا "أنتم لم تستمعوا إلينا".

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، المؤيدة لإرسال دبابات إلى كييف، إن ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي تخوض حربا ضد روسيا.

وكان مسؤولو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بذلوا قصارى جهدهم في السابق للادعاء بأنهم ليسوا طرفا في الصراع في أوكرانيا.

بيربوك: نخوض حربا ضد روسيا

وقالت بيربوك خلال مناقشة في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا: "لذلك قلت بالفعل في الأيام الأخيرة نعم، علينا أن نفعل المزيد للدفاع عن أوكرانيا، نعم، علينا أن نفعل المزيد أيضا على الدبابات، لكن الجزء الأكثر أهمية والحاسم هو أن نفعل ذلك معا وأننا لا نقوم بلعبة اللوم في أوروبا، لأننا نخوض حربا ضد روسيا وليس ضد بعضنا البعض".

وفي حين أصر المستشار أولاف شولتس على أن ألمانيا يجب أن تدعم أوكرانيا ولكن مع تجنب المواجهة المباشرة مع روسيا، اتخذ شريكه في الائتلاف بيربوك موقفا أكثر تشددا.

ووفقا لوسائل الإعلام الألمانية، كان حزبها الأخضر يؤيد إرسال دبابات “ليوبار-2” إلى كييف، وتمكن في النهاية من الضغط على شولتس للموافقة.

وفي وقت سابق، قالت المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، في مقابلة مع صحيفة "دي تسايت"، إن جهود الوساطة التي تبذلها ألمانيا وفرنسا فيما يسمى بصيغة مينسك تهدف إلى منح أوكرانيا الوقت "لتصبح أقوى".