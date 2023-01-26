اتحاد الكرة يصدم الزمالك بسبب أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن تحديد الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيكون بنهاية الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :"تم الاتفاق على ارسال أسماء الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية بعد نهاية الدوري الممتاز هذا الموسم وليس مع نهاية الدور الأول بالدوري".

وتابع حسين: "منتخب الشباب يمتلك جيلًا مميزًا من اللاعبين وأتمنى أن يحقق انجاز جديد للكرة المصرية في الفترة القادمة ".

لائحة العام الماضي..

وكان صرح عامر حسين في حديث له من قبل، أن في حال عدم انتهاء الدوري في موعده سيتم ارسال أصحاب المراكز الأولى في الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز، للاتحاد الإفريقي واعتمادهم الرباعي المشارك في البطولتين دوري ابطال افريقيا، والكونفدرالية الإفريقية.