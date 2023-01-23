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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا أمام أزمة جديدة.. القرار في يد لجنة الانضباط

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة، موعد نظر لجنة الانضباط في شكوى نادي الزمالك ضد هتافات وتجاوزات محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.

وقال شبانة في تصريحات خلال برنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية etc: الأهلي سيجهز القسط الأول من غرامة كهربا، ويوم 2 فبراير المقبل خلال جلسة الاستماع، سيتم طلب تقسيط المبلغ، وحال موافقة فيفا سيكون المبلغ جاهز لتسديده للزمالك، وتألق اللاعب جعل الجميع يؤكد بأنه أهم من أي صفقة، ولجنة الانضباط ستنظر شكوى الزمالك ضد كهربا يوم السبت المقبل.

وأضاف: محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قرر صرف مكافأة استثنائية 30 ألف جنيه لكل لاعب في الأهلي بعد الفوز على الزمالك.

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وتقدم نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بشكوى رسمية ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

 

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