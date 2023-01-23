بعد الهزيمة من الأهلي.. شبانة يشن هجوم ناري على صفقات الزمالك الجديدة

فتح الإعلامي محمد شبانة النار على صفقات الزمالك الجديدة، التي تم التعاقد معها في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد الخسارة الثقيلة للفريق الأبيض أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم مساء السبت الماضي بالجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

وتساءل شبانة في تصريحات خلال برنامجه بوكس تو بوكس: "الصفقات الجديدة هل هي أضافت للزمالك أم لا، فهل الفريق الأبيض استفاد من مصطفى شلبي، ولماذا لم يظهر بالمستوى المأمول ونفس الأمر بالنسبة لعمرو السيسي، ومصطفى الزناري، فهل ينفع أن يتواجد في الزمالك 3 محترفين لم يستفد منهم، وأوناجم كان نعمة مقارنة بمحترفين الزمالك الحاليين".

أزمة أحمد فتوح



أن الزمالك تأثر بشكل كبير بغياب أحمد فتوح عن المباريات الأخيرة، مؤكدًا بأن اللاعب لازال لديه وقتًا طويلًا من أجل العودة لقيادة الجبهة اليسرى مجددًا.

وواصل: "الأهلي كان يسبق أندية كبيرة في تصنيف الأندية العالمية، وعلى الزمالك المحافظة على استقرار النادي والبحث عن المنافسة بقوة على بطولة أفريقيا، وأصبح الفريق الأبيض في كل موسم وقبل موعد انطلاق دور المجموعات يعيش في أزمات، وبعد الخروج من أفريقيا يحاولون استعادة أنفسهم للفوز ببطولة محلية".

وزاد: "محمود علاء لاعب كبير، ومحمود شبانة متألق مع سموحة، ولكن إذا الزمالك لديه بنود في العقود تتيح له استعادة أي لاعب فلا مانع من ذلك".