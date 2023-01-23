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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مفاجأة بشأن رحيل فيريرا.. إعلامي يوجه رسالة نارية لمرتضى منصور

صدى البلد

وجه الإعلامي محمد شبانة رسالة قوية لمجلس إدارة نادي الزمالك، بشأن حسم مصير الخواجة البرتغالي، بعد خسارة الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

ووجه شبانة سؤالًا لمسؤولي القلعة البيضاء، كيف سيعمل فيريرا في هذه الأجواء داخل الزمالك؟  والفريق مهدد بالغياب عن بطولة أفريقيا في الموسم القادم.


وأشاد الإعلامي محمد شبانة، بالروح الرياضية التي جمعت بين لاعبي الأهلي والزمالك داخل أرضية الملعب خلال المباراة التي أقيمت مساء السبت في بطولة الدوري المصري.

 

وقال شبانة في برنامجه “بوكس تو بوكس”: "كانت هناك روح رياضية جمعت اللاعبين داخل الملعب، وشاهدنا صورا جيدة بين كهربا وإمام عاشور، وكذلك محمد الشناوي وشيكابالا، ولن أتحدث عن الإساءة لكهربا والتصريحات التي خرجت من مسئولي نادي الزمالك".

 

وأشار إلى أن هناك لاعبين كثيرين كانوا يتجهون ناحية الجماهير المنافسة في المباريات، وعلى رأسهم حسام حسن نجم الأهلي والزمالك السابق.

وتطرق إلى ما حدث في اجتماع مسئولي الزمالك بشأن مصير فيريرا، وتساءل: "هل هذه أجواء سيعمل فيها المدرب، وكيف سيتعامل اللاعبين مع المدرب في المباريات الثلاث القادمة، ولماذا لم يُعلن مسئولو النادي الأبيض قرارهم النهائي بعيدًا عن الشرط الجزائي؟!".

 

وأضاف: "الأندية توقع على عقود ضخمة فيها شروط جزائية كبيرة، وفيريرا اليوم نزل التدريب وأكد على إكمال مسيرته في رسالة واضحة لمسؤولي النادي، بأنه لن يرحل ولن يقدم استقالته".

التصويت لحسم مصير فيريرا

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وتابع شبانة: "تصويت 9 أشخاص على رحيل أو بقاء فيريرا أمر غريب، والأجواء أصبحت صعبة للغاية، وهل تواجد إسماعيل يوسف المدرب المساعد في المؤتمر الصحفي أمر طبيعي، ما هي الرسالة الإيجابية التي يهدف لها مسئولي الزمالك؟!".

 

وأردف: "كان يجب فرض حالة من الاستقرار قبل مواجهة شباب بلوزداد يوم 10 فبراير المقبل، بعد ذلك لقاء سموحة يوم 15 فبراير، كان لابد من إعلان القرار النهائي سواء برحيله أو بتجديد الثقة في المدرب".

 

واستطرد شبانة: "هناك أبعاد كثيرة الزمالك لم يحسبها جيدًا، خصوصًا أن بطولة الدوري مضغوطة جدا، كما أن اتحاد الكرة حدد نهاية الدور الأول كموعد لحسم الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية خصوصا في ظل احتمالات امتداد المسابقة حتى شهر يوليو 2023، لكن الزمالك لابد أن يفوز في الـ3 مباريات المقبلة حتى يضمن المشاركة في دوري الأبطال".

 

وأتم: "المقاولون العرب أصبح في المركز الرابع، وهناك مواجهات قوية للزمالك، حتى نهاية الدور الأول".

 

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