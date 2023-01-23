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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم من الطراز الأول

شوبير
شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف نادي بشكتاش التركي من اعارة اللاعب جاكسون موليكا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

 

وقال شوبير خلال تصريحاته في برنامج ملعب اون تايم المذاع على فضائية اون تايم سبورتس 1، إن فريق بشكتاش وافق على إعارة اللاعب جاكسون موليكا لاعب إلى النادي الأهلي، وذلك مقابل مليون و400 ألف دولار.

عرض بشكتاش التركي

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وأضاف شوبير أن، النادي الأهلي رفض عرض بشكتاش الذي قدمه لاستعارة اللاعب، ولكن قدم الأهلي عرض جديد لشراء اللاعب وليس الاستعارة، وهو مبلغ 3 ملايين يورو نظراً لارتفاع سعر الدولار وعدم استقراره في الوقت الحالي.

 

وتابع: الأهلي تفاوض مع بشكتاش لاتمام التعاقد، ولكن النادي التركي رفض العرض وقدم عرض جديد وهو تفعيل بند شراء اللاعب في عقد استعارته بسعر 4 ملايين يورو.

 

واستمر: الأهلي في الوقت الحالي يبحث عن صفقة بديلة، وذلك في حالة عدم الاتفاق بين الطرفين.

https://fb.watch/idxxWNbuPd/

الأهلى النادي الأهلي احمد شوبير شوبير جاكسون موليكا

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