مكاسب محدودة للذهب في المعاملات الفورية.. والعقود تربح 4.5 دولار

ارتفعت أسعار الذهب العالمية بنحو محدود في التعاملات الفورية خلال تداولات اليوم، الخميس، فيما ربحت العقود الآجلة نحو 4.5 دولار.

وصعدت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.05% أو ما يعادل 0.5 دولار لتصل إلى 1947.3 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "09:04 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.25% تعادل 5 دولارات، لتصل إلى 1930.9 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 0.14% إلى 23.97 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.73% إلى 1701.25 دولار، في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.15% إلى 1044.9 دولار.