كيف تتعامل مع الزلازل وتحمي أبناءك من خطرها .. فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة بشأن الزلزال الذي شعر به سكان القاهرة أمس الأربعاء، و طرق الحماية من كوارث الزلزال.

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أعلن معهد البحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد، زلزالا بقوة 6 الى 6.2 درجات، في شرق البحر المتوسط، ويبعد 502 كيلومتر عن السواحل المصرية، دون تفسير واضح.

وأوضح «البحوث الفلكية»، في بيان، أن عمق مركز الزلزال 54 كيلومترا، وأن الزلزال الذي وقع اليوم شمال مدينة رشيد في الساعة الثانية و37 دقيقة و3 ثواني بتوقيت القاهرة، شعر به عدد من المواطنين في نطاق القاهرة الكبرى، دون وقوع أي خسائر أو إصابات.

شعر سكان محافظتي القاهرة والجيزة، خاصة سكان مدينة 6 أكتوبر، بهزة أرضية قوية، ما أثارت الذعر والخوف.

وكشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل الزلزال الذي تأثرت به مصر اليوم، مؤكدا أن الزلزال وقع بالقرب من تركيا ومركزه 502 بعيدا عن أقرب نقطة من السواحل المصرية، بقوة 5.87 درجة، عند خط العرض 35.73 شمالا، وخط الطول 28.89 شرقا، وبعمق 54 كيلومتر، لذلك شعر به عدد من المواطنين دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات أو إصابات.