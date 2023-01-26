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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

احذر.. التدخين فى وسائل المواصلات يعرضك لدفع غرامة 200 جنيه

التدخين
التدخين

واجه قانون المرور ظاهرة التدخين والتى تعتبر من الظواهر السلبية فى مجتمعنا ، والتى تؤثر بشكل سلبى على صحة الإنسان ، لما لها من أضرار خطيرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير العقوبات التى وضعها قانون المرور لمنع التدخين داخل وسائل المواصلات.

عقوبة التدخين داخل المواصلات

وحدد قانون المرور عددا من العقوبات لكل المخالفين تشتمل على:

حيث نص قانون المرور على فرض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.

كما نص قانون المرور أيضا على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.

وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الاستماع للمهندس هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بشأن طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية.

ومن المقرر أن يعاود مجلس النوتب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى للانعقاد يوم الأحد القادم الموافق 29 من شهر يناير الجاري.

وقبيل رفع الجلسة العامة الماضية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وجه المهندس هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، رسالة طمأنة للمواطنين بشأن جودة مياه النيل، قائلا: "احب أطمنكم على جودة المياه في نهر النيل، هناك تطهيرات تتم بشكل دوري لمنع أي تلوث".

التدخين المواصلات العقوبات عقوبة التدخين داخل المواصلات قانون المرور

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