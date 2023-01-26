مرضي السرطان..إقتراح برلماني بعلاج الحالات الغير قادرة بدون قرارعلي نفقة الدولة

تقدم النائب محمد علي أبو حجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط ، بإقتراح برغبة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس المجلس، موجه للحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، بشأن معاناة مرضى السرطان فى الحصول على الدواء وايضا علاج الحالات الغيرقادرة علي نفقة الدولة طبقا لقرار الدولة بإصدار القرار رقم ٤٠٨ لسنة ٢٠٠٩ الذي ينص على منح المواطن غير القادر فرصة للعلاج على نفقة الدولة.

وأشار أبو حجازي مقدم الإقتراح إلى أن مرضى السرطان يعانون فى الحصول على الدواء نظرا لوجود عدد من الإجراءات المطلوبة من المريض القيام بها بالمجالس الطبية ، حيث قد تتأخر الموافقة من قبل المجالس الطبية على صرف الدواء أو يتم رفض الطلب من الأساس، مما يمثل أزمة كبيرة تواجه مرضى السرطان.

وطالب أبو حجازي بضرورة التخلص من الإجراءات الروتينية ، من الأوراق التى قد تتأخر أو تضيع أو تُرفض من اللجان الطبية بسبب أو لآخر ويموت المريض أو يستمر في المعاناة من الآلام.

وشدد عضومجلس الشيوخ محمد علي أبو حجازي على ضرورة الإسراع في صرف الدواء لحالات الإصابة بمرض السرطان دون إبطاء، بحيث يكون ذلك بناءً على موافقة الطبيب المباشر للحالة بالمستشفى دون انتظار أي موافقات أخرى.