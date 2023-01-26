البنتاجون: لا نستبعد إرسال مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا

قالت نائبة المتحدث باسم البنتاجون، سابرينا سينج، خلال تصريحات صحفية إن الولايات المتحدة لا تستبعد إمكانية إمداد أوكرانيا بمقاتلات إف-16.

وقالت سينج للصحفيين: "لن تسبعد أي شيء من الدراسة .. لن أستبق أي حزم (مساعدات عسكرية) لم يعلن عنها بعد أو قرارات الرئيس أو وزير (الدفاع)"، حول احتمال إرسال مقاتلات من طراز إف16 إلى أوكرانيا.

وأضافت سينج أن مقاتلات إف -16 هي "نظام معقد" من الأسلحة يتطلب التدريب.

هذا وقد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم أمس، أعلن إرسال 31 دبابة "أبرامز" الحديثة إلى أوكرانيا.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال بايدن: “دبابات أبرامز هي الأفضل في العالم، وهذه قدرة هائلة جديدة ستحصل عليها أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها على المدى الطويل”، مشيرا إلى أنه سيتم شراء الدبابات من خلال تمويل مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا.

وقال مسؤولون كبار في الإدارة إن وصول دبابات أبرامز سيستغرق شهورا وسيتطلب تدريبا مكثفا للقوات الأوكرانية على كيفية تشغيلها وخدمتها. ويجب على الولايات المتحدة التنقل في سلاسل التوريد المعقدة للمكونات المطلوبة للدبابات.