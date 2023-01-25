رسميا.. بايدن يعلن إرسال 31 دبابة أبرامز إلى أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، إرسال 31 دبابة من طراز “أبرامز” إلى أوكرانيا، مما يعكس تلبية الإدارة الأمريكية لطلبات كييف للحصول على الدبابات الحديثة.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال بايدن: “دبابات أبرامز هي الأفضل في العالم، وهذه قدرة هائلة جديدة ستحصل عليها أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها على المدى الطويل”، مشيرا إلى أنه سيتم شراء الدبابات من خلال تمويل مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا.

وقال مسؤولون كبار في الإدارة إن وصول دبابات أبرامز سيستغرق شهورا وسيتطلب تدريبا مكثفا للقوات الأوكرانية على كيفية تشغيلها وخدمتها. ويجب على الولايات المتحدة التنقل في سلاسل التوريد المعقدة للمكونات المطلوبة للدبابات.

والأسبوع الماضي، أشار كبار المسؤولين الأمريكيين إلى تلك العقبات كحواجز أمام توفير المركبات لأوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة الألمانية، بشكل رسمي أنها سترسل دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، بعد وقت طويل من الجدل والمشادات بينها وبين أوكرانيا والولايات المتحدة على أرسال الدبابات.

وقالت الحكومة الألمانية، إن هدفنا تشكيل كتيبتين من دبابات ليوبارد في أوكرانيا بقوة 14 دبابة، لافتة إلى أنها ستبدأ تدريب الأوكرانيين على دبابات ليوبارد في ألمانيا قريبا جدا.

وأضافت الحكومة الألمانية، في تصريحات لها اليوم، أن دبابات ليوبارد 2 سيتم إرسالها لأوكرانيا عبر دول حليفة، كما سيتم توفير الصيانة والذخيرة لدبابات ليوبارد التي ستذهب لأوكرانيا.