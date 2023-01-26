إعلان عاجل من المجر بشأن إنهاء حرب أوكرانيا

قال رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، اليوم الخميس، إن هناك حاجة إلى تسوية سلمية للأزمة في أوكرانيا، لكن الأمر قد يستغرق شهورًا وحتى سنوات.

وقال أوربان، إنه “لا يجب أن نبالغ في تعقيد الأمور، هناك حاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وبعد ذلك يجب أن تبدأ محادثات السلام على الفور ، لكن هذا قد يستغرق شهورًا أو حتى سنوات".

كما علق رئيس الوزراء المجري على أزمة القيادة السياسية في أوروبا.

وقال أوربان: "يصعب الآن على الزعماء الأوروبيين في كثير من الأحيان الاعتراف بالمصالح الخاصة للقارة والتعبير عنها”.

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء المجر، إن السلام في أوكرانيا سيأتي عندما تريده الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا وزير خارجية المجر، بيتر سزيجارتو، ممثلي الدول الكبيرة والقوية “القوى العظمى” إلى بدء محادثات سلام بشأن أوكرانيا بدلاً من إمدادها بالأسلحة.

وقال سزيجارتو، في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "نعتقد أنه بدلاً من توفير المزيد من الأسلحة، فإن الأمر يستحق التركيز على تحقيق وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات السلام”.

وأضاف: “أطلب من ممثلي الدول الكبيرة والقوية، ما يسمى بالقوى العظمى، الجلوس في المفاوضات الجدول وأبدأ الحديث عن كيف يمكنك تحقيق السلام في منطقتنا، بدلاً من إطالة أمد الحرب“.

وأشار سزيجارتو إلى أن “المجر والأمة المجرية دفعتا بالفعل ثمناً باهظاً في هذا الصراع، لأنه إلى جانب الأوكرانيين، يموت المجريون الترانسكارباثيان الذين تم حشدهم في الجيش الأوكراني، وتشعر المجر نفسها بالعواقب الاقتصادية السلبية للصراع”.

وأوضح أن "الخطاب العسكري مرتفع للغاية، بينما الخطاب السلمي غير مسموع تقريبًا”، ودعا إلى تغيير ذلك.