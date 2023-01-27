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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دفع حياته ثمناً لصلح زوجين .. التفاصيل الكاملة لمقتل شخص طعناً بكفر الشيخ

مقتل شخص
مقتل شخص

لم يكن يعلم أن تدخله لفض مشاجرة بين زوجين ومحاولة الصلح بينهما، تكون هي نهايته، هذا ما حدث مع أحد أبناء مدينة مسير بمحافظة كفر الشيخ، الذي سقط غارقاً في دمائه، ونقل إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياته إلا أنه فارق الحياة.

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«محمود فرج»، ضحية هذا الحادث المأساوي البشع، يبلغ من العمر 46 عاماً من أبناء مدينة مسير، دفع حياته ثمناً لمحاولة صلح وفض مشاجرة عائلية بين زوجين، لقرابته بهما، فما كان منه إلا أن تلقى في صدره طعنات فأصيب بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليمنى وسط حالة من الذهول.

بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، يفيد وصول محمود فرج، 46 سنة، مقيم بمدينة مسير، إلى المستشفى العام، مصاباً بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليمنى، وجرى حجزه بالمستشفى لاستكمال العلاج إلا أنه توفي متأثراً بإصابته.

كشفت التحريات الأولية أن المتهم «ع.ع.إ» 39 سنة، عامل، ومقيم بقرية منية مسير، قام بالتعدي بالضرب على المجني عليه بسلاح أبيض «سكين» وإحداث إصابته المشار إليها، وذلك حال تدخله لفض مشاجرة بين المتهم وزوجته - ابنة خال المجني عليه - وذلك لوجود خلافات زوجية بينهما وخلافات بسبب المصاهرة.

تمكن رجال المباحث الجنائية بالتنسيق مع فرع الأمن العام بكفر الشيخ من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وجرى تحرير المحضر 82 أحوال مركز كفر الشيخ، إرفاقاً بالمحضر الأصلى الذي حمل رقم 921 لسنة 2023م، جنح مركز كفر الشيخ، وأخطرت جهات التحقيق.

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