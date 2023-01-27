فزورة| تعليق قوي من نجم الزمالك السابق على ما يحدث فى الكرة المصرية

علق تامر عبد الحميد دونجا نجم الزمالك السابق، عن ما يدور في الساحة الرياضية المصرية في الوقت الحالي.



وكتب دونجا من خلال حسابه الشخصي فيسبوك : "لحد دلوقتى مفيش حد قادر يحل الفزوره او المتاهة او ألغاز الكرة المصرية.



احنا عايشين ف متاهه يا جماعه اسمها مشاكل الكورة المصريه .. أهو تسليه للناس.



وأضاف "المنظومه كلها للمسؤلين والاعلاميين والاداريين واللاعبين والمدربين و الجماهير هى الوحيده اللى بتدفع الثمن وعايشين ف مشاكل ونسيو ان الكوره للجماهير مش للسبوبه .. ممكن اكون غلط ولا ايه ؟؟"



شهدت الساعات الأخيرة اتصالًا مكثفًا بين مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، والمستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة؛ لإقناع الأخير بالعدول عن الاستقالة التي تقدم بها لمجلس الجبلاية قبل ساعات.



وتقدم المستشار محمد عبده صالح باستقالته بعد ساعات من هجوم لاذع تعرض له من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعد قرار لجنة الانضباط لاستدعاء الأخير للتحقيق بناء على شكوى مقدمة من النادي الأهلى.