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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كأس العالم للأندية.. الأهلي يستعد لأول مباراة بمتابعة وديات أوكلاند ستي

النادي الأهلي
النادي الأهلي

عرض برنامج نشرة الأخبار، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، صباح اليوم الجمعة، تقريرا عن آخر استعدادات النادي الأهلي لبطولة كأس العالم للأندية 2023 ،  المقامة في المغرب.

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وقال التقرير، إن استعان الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري كولر بالمباريات الودية التي خاضها فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي، من أجل متابعتها قبل اللقاء الذي يجمع بينهما يوم 1 فبراير في بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام في المغرب.

 

 

 

الأهلي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي 


وأضاف التقرير، أنه من المقرر تبدأ المسابقة بمواجهة الأهلي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي، والفائز منهما سيواجه أحد 3 فرق هم: الوداد المغربي، الهلال السعودي، سياتل ساوندرز الأمريكي، بينما سيتقابل الفريقان الآخران لتحديد المتأهلين لمواجهة كل من ريال مدريد وفلامنجو.

 

الأهلى النادي الأهلي كأس العالم للاندية كأس العالم للأندية 2023 وكلاند سيتي الأهلي و أوكلاند سيتي

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