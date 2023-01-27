بشرى لعشاق الأهلي.. تطور جديد في أزمة غرامة كهربا لـ الزمالك

تحرك جديد من الأهلي لحل أزمة غرامة كهربا للزمالك

أكد سمير كمونة، نجم الأهلي الأسبق، أن النادي الأهلي سيسدد غرامة لاعبه محمود عبدالمنعم كهربا المستحقة لنادي الزمالك، قبل جلسة الاستماع التي ستعقد في الاتحاد الدولي لكرة القدم وموعدها يوم 2 فبراير.

وأوضح «كمونة» في تصريحات تلفزيونية أن الأهلي يعتمد حاليًا على كهربا خاصة في بطولة كأس العالم للأندية، بعد تألقه بعد عودته من الإيقاف، واعتماده عليه فأصبح عنصرًا هامًا للفريق.

موقف الأهلي في أزمة غرامة كهربا

وقال نجم الأهلي السابق: «لو الأهلي لم يرغب في مساعدة كهربا كان قال له هذه مشكلتك مع الزمالك والنادي البرتغالي، حل مشاكلك بنفسك وستخرج على سبيل الإعارة من النادي، إلا أن هذا لم يحدث».

واستكمل: «طالما الأهلي استمر حتى آخر خطوات القضية سيقف بجواره وسيدفع الغرامة بعد كونه لاعب مهم ووضحت الرؤية بدلًا من شراء مهاجم جديد يمكن الاعتماد عليه».

واختتم كمونة حديثه بأن الأهلي قبل الجلسة وبعد غلق باب الانتقالات الشتوية سيقوم بسداد غرامة الزمالك، موضحًا أن هذه هي لعبة احترافية، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن يسدد الغرامة يوم 31 يناير.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم حدد يوم 2 فبراير المقبل موعدًا للنظر في استئناف الزمالك ضد عدم سداد كهربا للغرامة المفروضة عليه لصالح النادي الأبيض بعد فسخ تعاقده من جانب واحد في صيف 2019، وقيمتها مليوني دولار بخلاف فوائد 5% عن كل عام.