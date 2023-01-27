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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

حقيقة عودة فيريرا لنادي الزمالك بعد إقالته من مرتضى منصور.. تفاصيل

صدى البلد

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تعيين البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في منصب المستشار الفني لمجلس إدارة الزمالك، وذلك بعد رحيله عن تدريب النادي.

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رد فعل غريب من مرتضى منصور نحو فيريرا بعد إقالته

وأكد «منصور» في تصريحات لقناة ناديه أنه تم تعيين فيريرا مستشارًا لمجلس الإدارة بعد الاتفاق مع المجلس، وذلك للاستفادة من خبراته في قطاع الكرة بالكامل وسيتم استلام مهامه فورًا.

مرتضي منصور يكشف تفاصيل عودة فيريرا للزمالك 

وأوضح رئيس نادي الزمالك أن أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالزمالك، تم تكليفه بالتواصل معه وعرض الأمر عليه مشيرًا إلى أنه ينتظر قبوله لاستلام المهمة.

وأضاف أنهم كانوا يجهزون احتفالية لفيريرا لتكريمه على الفترة التي قضاها في الزمالك واحترامه للنادي واستقروا معه على تعيينه في هذا المنصب من أجل نقل خبراته للجميع لكونه أستاذ في كرة القدم.

وكان نادي الزمالك أعلن عقب خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رحيل فيريرا عن تدريب الفريق بعد سلسلة من النتائج المتراجعة، وتعيين أسامة نبيه بديلًا له.

حفل تكريم لفيريرا بعد إقالته من الزمالك 

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أعلن إقامة حفل تكريمي للبرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني السابق للفارس الأبيض.

وقال «منصور» خلال حديثه الهاتفي بقناة النادي: «فيريرا مدرب محترم، لكن هناك شيء غير طبيعي حدث له بعد وفاة ابن زوجته، ربما تأثر ببعض الظروف الخاصة به، وسيتم إقامة حفل تكريمي له ومنحه مستحقاته كافة».

مرتضى منصور يعلن الجهاز الفني الجديد للزمالك

وكان مرتضى منصور، أعلن عقب نهاية مباراة غزل المحلة، عن توجيه الشكر لـ فيريرا وجهازه المعاون من الأجانب، بما فيهم مدرب اللياقة البدنية، مع استمرار أمير مرتضي مشرفا على فريق الكرة، بالإضافة إلى مسؤوليته السابقة عن قطاع كرة القدم في النادي، واستمرار إسماعيل يوسف، مديرا للكرة بالفريق الأول.

أسامة نبيه خلفًا لـ فيريرا

وجاء الجهاز الفني الجديد، حسبما أعلن مرتضى منصور، على النحو التالي:

أسامة نبية مديرا فنيا خلفًا لـ فيريرا، وحسين ياسر ومحمد صبري، مدربين مساعدين، ولكن أعلن رئيس الزمالك عودة الأخير لمكانه باللجنة الفنية، بجانب الاستعانة بأحمد عبدالمقصود، بناءً على طلب أسامة نبيه.

محمود فايز يعتذر

  • تعيين الكابتن محمود فايز محلل أداء، لكن أعلن الأخير في تصريحات تليفزيونية أنه قدم اعتذاره.
  • استمرار أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى.
  • التعاقد مع مدرب أحمال أجنبي، على أن يستمر الجهاز الفني لنهاية الموسم.

بطولات فيريرا هذا الموسم

ونجح فيريرا في ولايته الثانية في تدريب الزمالك في حصد الدوري المصري في الموسم الماضي مع الفوز ببطولة كأس مصر لموسم 2020-2021، قبل أن تتراجع النتائج هذا الموسم.

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