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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 4 أشخاص سرقوا هاتف محمول من مواطن بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص حال استقلالهم مركبة توك توك بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها للتوصل لملابساتها.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى ضبط عدد 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة القاهرة) حال إستقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهم ، لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص حال إستقلالهم ذات المركبة.

تم بإرشادهم ضبط الهاتف المستولى عليه لدى عميلهم (صاحب محل هواتف محمولة "له معلومات جنائية" )"تم ضبطه" فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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