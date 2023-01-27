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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الاتحاد السكندري والمقاولون العرب في الدوري

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب والاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولةالسادسة عشر من بطولة الدوري المصري.

شهدت أحداث الشوط الأول أداء هجوميا من الفريقين دون تشكيل خطورة حقيقة.

ويهدف كل من الاتحاد السكندري والمقاولون العرب لتحقيق نتيجة إيجابية والحصول على الثلاث نقاط من أجل مواصلة الانتصارات
 

تشكيل الفريقين

 

وجاءت اختيارات الصربي زوران كالتالي:-

في حراسة المرمى: المهدي سليمان.

في خط الدفاع: هشام صلاح - خالد صبحي - محمود علاء - صبري رحيل.

في خط الوسط: مورو ساليفو - خالد الغندور - محمد محمود - إسلام عبد النعيم - أحمد عادل ميسي.

في خط الهجوم: أوستين أموتو.

بينما أعلن شوفي غريب المدير الفني للمقاولون العرب لمواجهة الاتحاد السكندري وجاءت كالتالي:-
 

في حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

في خط الدفاع: عمر فايد، أحمد عاطف، فاروقا نور الدين، أحمد علاء، جوزيف أوتشايا.

في خط الوسط: محمد مجلي، أحمد الشيمي، عبد الرحمن خالد جبنة.

في خط الهجوم: مامادو نياس، جون أوكلي

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