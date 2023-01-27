حسام موافي: 33% من مرضى السكر لا تظهر عليهم أي أعراض

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن هناك 33% من مرضى السكر لا تظهر عليهم أي أعراض توحي بإصابتهم بأحد نوعي مرض السكر، وفقا للدراسات والأبحاث العلمية المختلفة التي أجريت في هذا التخصص.



وأضاف موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أن البعض يعتقد أن الإصابة بـ مرض السكر سببها وراثي وهذا الاعتقاد خاطئ، ويمكن أن يصاب الأفراد بأحد نوعي السكر حتى لو لم يكن هناك أحد مصاب بمرض السكر من أقاربه.



وظائف الكلى

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أنه يجب إجراء تحليل وظائف كلى بصورة روتينية لاكتشاف الإصابة مرض السكر مبكرا.