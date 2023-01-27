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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حسام موافي: التبول ليلا أكثر من مرتين يستدعي إجراء فحوصات

الدكتور حسام موافى
الدكتور حسام موافى

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني أن الحصول على علاج كورتيزون يساعد على اكتشاف الإصابة بمرض السكر، حيث يساعد الكورتيزون على اكتشاف المرض مبكرا حتى لو لم تظهر أي أعراض على الأفراد.

وأردف حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» على فضائية «صدي البلد»، أن التبول بالليل ليس مقياسا للإصابة بالسكر، ولكن إذا زاد التبول الليلي عن مرتين يجب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، لمعرفة مستوى السكر.

 

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حسام موافي: 33% من مرضى السكر لا تظهر عليهم أي أعراض


نصائح هامة


وشدد أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على أهمية العلاج المبكر لتجنب مضاعفات الناتجة عن مرض السكر، مع مراعاة الالتزام بالوجبات الصحية، والابتعاد عن الأطعمة السريعة، وممارسة الرياضة.


واختتم موافي أن مرضى السكر محظوظين لأنهم يحافظون على صحتهم ويتجنبون بعض الأطعمة والإقلاع عن بعض الأمور السلبية، عكس الأصحاء الذين يتركون صحتهم دون رعاية أو التزام بنظام صحي ورياضي معين.

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