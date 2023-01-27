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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصري الديمقراطي: على المجتمع الدولي القيام بواجبه لحماية الشعب الفلسطيني

الحزب المصري الديمقراطي
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الإجرامية المتكررة ضد الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها ما حدث أمس السادس والعشرين من يناير ٢٠٢٣، عندما نفذ جيش الاحتلال عملية أمنية في مخيم جنين مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين، ولم تقف ممارسات الاحتلال عند هذا الحد بل امتدت لتشمل منع إسعاف المصابين الفلسطينيين والاعتداء على الأطقم الطبية.


وأدن الحزب بشدة في هذا الصدد تصريحات الوزير المتطرف للأمن القومي الإسرائيلي، التي أكد فيها أن مثل هذه الممارسات الإجرامية تحظى بدعم كامل من الحكومة الإسرائيلية.


وطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المجتمع الدولي بالقيام بواجبه تجاه الالتزام بحماية الشعب الفلسطيني، والتوقف عن تبني معايير مزدوجة تدفع باتجاه إهدار حقوق الفلسطينيين، وزيادة معاناتهم، بما يُنذر بتداعيات وأزمات تزيد من حالة عدم الاستقرار في الداخل الفلسطيني بل وفي المنطقة.


واختتم: يكرر الحزب مطالباته بالآتي: 


١- قيام المجتمع الدولي والإقليمي وكافة المؤمنين بالقضايا العادلة للشعوب، بالوقوف في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد الفلسطينيين. 
٢- دعوة الدول العربية لوقف كافة أشكال التطبيع مع كيان الاحتلال، وهو التوجه الذي ثبت عدم جدواه، بل إنه ساهم في زيادة بطش الإسرائيليين.
٣- دعوة لجنة القدس ومنظمة العالم الإسلامي للتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات والحيلولة دون تكرارها.
٤- ضرورة تبني حملات عالمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بحقوقه المشروعة والأصيلة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير والاستقلال، وعودة اللاجئين.
٥- ضرورة تبني مجلس الأمن الدولي لقرارات ملزمة بالنسبة لإسرائيل لوقف انتهاكاتها.

الاحتلال الاسرائيلي الفلسطينيين الحزب المصري الديمقراطي المجتمع الدولي

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