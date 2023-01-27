برلماني : مصر تعيش نقلة للمستقبل في المستشفيات والكوادر الصحية

أكد النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، أن ما شهدته مصر من نهضة صحية حقيقية طوال السنوات الماضية، نقلة للمستقبل طالت المنظومة الصحية برمتها، سواء ما يتعلق بالمستشفيات أو الكوادر الصحية أو غيرها من المبادرات الرئاسية الصحية التي تنفذها مصر.

وأضاف نصار في تصريح صحفي له اليوم، أنه تم تنفيذ 16 مبادرة صحية، بإجمالي 152.1 مليون زيارة للمواطنين حتى يونيو 2022، منها المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة، والمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

وأشار النائب، إلى أن النظام الصحي معقد للغاية، ويمثل تحدي كبير أمام أي منظومة سياسية، بسبب ما عاناه من اهمال وتهميش على مدار السنوات الماضية.



ونوه عضو مجلس النواب، بأن أكثر من 10% من سكان مصر في عام 2015 كانوا يعانوا من فيرس سي، والآن لم يعد هناك مصابين بهذا المرض اللعين، مؤكدا أن المبادرات الصحية الرئاسية التي تمت خدمت ولا تزال تخدم ملايين المصريين، كما أن التصدي لقوائم الانتظار يحسب للرئيس السيسي.

واختتم النائب مجاهد نصار، بالتأكيد على أن تطور المنظومة الصحية طوال السنوات الماضية، ساهم في القضاء على أمراض كثيرة، كما أنه يؤكد أن النهوض بالإنسان أولوية أولى للدولة المصرية في مختلف المجالات الصحية والتعليمية.