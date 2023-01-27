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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مشكلات إطارات السيارة وأسعار إصلاحها .. تفاصيل

مشكلات اطارات السيارة
مشكلات اطارات السيارة و اسعار اصلاحها

لاشك ان اطارات السيارة من اهم الاجزاء الفنية بهذه المنظومة المتكاملة، فهي بمثابة محور الارتكاز والامان للمركبة، وفي الكثير من الاحوال يغفل مالك السيارة عن الكثير من الامور الخاصة بالاطارات، والتي قد تسبب مشكلات اخرى في غاية الخطورة.

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مشكلات اطارات السيارة و اسعار اصلاحها

عوامل تؤدي إلى تلف اطارات السيارة 

 

يجب أن يختار قائد السيارة مكان مناسب للاصطفاف، حيث يكون بيعدًا قدر المستطاع عن المناطق المغمورة بالمياه، بالاضافة إلى الابتعاد ايضا عن اشعة الشمس القوية، لتجنب مشكلات تشقق الاطار بسبب العوامل المناخية المختلفة.

مشكلات اطارات السيارة و اسعار اصلاحها

من الضروري أن نتحلى بطريقة قيادة مثالية في كل الاوقات، بعيدة عن التسارع الغير مسموح والتوقف بشكل مفاجئ واستعراضي بعض الشئ، فكل هذه العوامل قد تؤثر بشدة على مستوى الاطارات، بالاضافة إلى الابتعاد عن الحفر والتعامل مع المطبات بشكل احترافي.

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يجب ايضا أن نقوم بضبط مستوى الاطارات من وقت إلى اخر، والاطمئنان على سلامة الحالة العامة للاطار، لتجنب مشكلة تسريب الهواء، والاحتكاك القوية، كما يجب أن تكون عملية الاصطفاف بعيدة عن الاصطدام بالاجسام الصلبة، والتي تؤدي إلى مشكلة فقاعة الاطار، إلى جانب اختيار الجنط المناسب.

مشكلات اطارات السيارة و اسعار اصلاحها

من الامور الضرورية ايضا هي متابعة تاريخ الانتاج الخاص بكل اطار، وتغييره في الموعد المناسب، أو في حالة ظهور احد العيوب والمشكلات الخطيرة، و تعرضه لعمليات الاصلاح لمرات عديدة.

مشكلات اطارات السيارة و اسعار اصلاحها

اسعار اصلاح اطارات السيارة 

 

وفي رصد اجرته صدى البلد لعدد من مراكز صيانة الاطارات، تراوحت القيمة الخاصة باصلاح الثقوب بين 25 و 45 جنيه بحسب اللحام المستخدم للقياس الصغير والكبير، بينما تتراوح نسبة اسعار زيادة هواء الاطارات بين جنيه و 2 جنيه للاطار الواحد، و بداية من 2 جنيه للنيتروجين.

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