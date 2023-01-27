حسام موافى: تليف الكبد أحد مضاعفات الإصابة بفيروس سي و بي والبلهارسيا

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الإصابة بتليف الكبد أحد المضاعفات الشائعة بعد التعافي من الإصابة بفيروس سي أو بي أو البلهارسيا.



وأضاف موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أن تغير لون البراز إلى الأسود يكون نتيجة وجود نزيف للجهاز الهضمي، كما أن حدوث هبوط للأشخاص قد يكون بسبب نقص هيموجلوبين الدم.

الفحوصات



وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أنه يجب على المريض عدم ازالة الطحال إلا عند إجراء تحليل نخاع العظام، وتحليل الدم.

وشدد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني على أهمية التأكد من صحة الفحوصات الطبية المرتبطة بوظائف الطحال، قبل إزالته.