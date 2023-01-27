كأس الاتحاد الإنجليزي.. شوط أول سلبي بين آرسنال ومانشستر سيتي

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مواجهة مانشستر سيتي مع ضيفه فريق آرسنال، فى المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.



وشهد الشوط الأول أداء متوسط من جانب الفريقين دون تشكيل خطورة على المرمي



وخاض مانشتستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أورتيجا.

الدفاع: أكى، أكانجي، ستونز ولويس.

الوسط: رودريجو، جوندوجان ودى بروين.

الهجوم: جريليش، محرز وهالاند.



بينما يخوض آرسنال المباراة بتشكيل مكون :-

حراسة المرمى: تيرنر.

الدفاع: تومياسو، تيرني، هولدنج وجابرييل.

الوسط: تشاكا، بارتي وفييرا.

الهجوم: تروسارد، ساكا ونيكيتاه.