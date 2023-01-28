عمرو أديب: تصريحات كلاتنبيرج بالاستقالة بسبب عدم الأمان كلام غريب.. فيديو

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن هناك خلاف مع كلاتنبرج المسئول السابق عن لجنة الحكام المصرية، أدلى بتصريحات غريبة، لعدد من وسائل الإعلام، بأنه ترك مصر خوفا على حياته وتلقى تهديدات بالقتل وأنه لا يسيتطيع الاستمرار في مصر.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر قضائية “ام بي سي مصر”، أنه بعد 5 شهور موجود في مصر يسيب البلد، وكلاتنبرج اتكلم أنه ليه راتب شهرين لم يحصل عليهم".

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن “كلاتنبرج كان مسئول عن لجنة الحكام، مش في مكافحة الإرهاب، عشان يقول أنه اتهدد بالقتل، وهي تصريحات غريبة”.

غير متواجد أغلب الوقت

وأشار عمرو أديب إلى أن كلاتنبرج كان يحصل على 40 ألف دولار، وكان غير متواجد أغلب الوقت بلجنة الحكام.