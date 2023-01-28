كواليس جديدة فى انضمام ناصر منسى للزمالك

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إنضمام ناصر منسى مهاجم البنك الأهلى للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري .

وكشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن الصفقة شملت إنضمام حسام أشرف مهاجم الزمالك الشاب للبنك الأهلى على سبيل الإعارة لمدة سنة .

وقال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن ما تردد عن تفريط المجلس فى خدمات حمدى علاء وأسامة فيصل المعارين من الزمالك للبنك الأهلى .

ثلاثة صفقات سوبر

قال مرتضى منصور : نعمل على إتمام 3 صفقات جديدة للزمالك ونأمل أن تكتمل هذه الصفقات و أطالب جمهور الزمالك بعدم الحديث عن الصفقات لأن هذا الحديث يفسد الصفقات ويزيد من أسعار اللاعبين علينا .

إيقاف كهربا

قال مرتضى منصور أن إمام عاشور لاعب الزمالك تلفظ في غرفة مغلقة تعرض للإيقاف 8 مباريات، أنتظر قرارات الرابطة واتحاد الكرة وماذا سيفعلون مع كهربا الذي وجه شتائم للزمالك.

الدوري فى الملعب

قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن ماراثون الدوري لا يزال طويلا وأمامنا فرصة للمنافسة على اللقب وكأس السوبر ودوري أبطال أفريقيا

كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه قرر التقدم بشكوى ضد كهربا لأنه وجه شتائم لجمهور الزمالك، وشكوى أخرى لأنه شارك في المباريات مع الأهلي وهو موقوف وهارب من الزمالك.

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى لن يستطيع اللحاق بالمشاركة مرة أخرى ضد الزمالك.

كشف المستشار مرتضى منصور أن مجلس إدارة الزمالك اتخذ القرار النهائي بشأن الجهاز الفني بقيادة فيريرا أيا كانت النتائج في المباريات الثلاثة المقبلة وقرار مجلس الإدارة بشأن مستقبل فيريرا مع الزمالك سيتم الإعلان عنه عقب مباراة فاركو في الدوري.

أشار مرتضى منصور خلال المؤتمر الصحفي إلى أن محمود شبانة مدافع الزمالك المعار لنادى سموحة سيعود غدا للقلعة البيضاء عقب إنهاء إعارته .

طالب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك محمد مصليحي رئيس الاتحاد السكندري بإعادة محمود علاء إلى الزمالك غدا وسندفع له الراتب الذي دفعه الاتحاد مؤكدا أنه لن يتعامل مع أشخاص لا يحترمون اتفاقاتهم .